Преступников ищут.

В Екатеринбурге на улице Уральской трое мужчин в масках ограбили инкассатора. Они забрали из спецмашины коробку, в которой находилось более 1,3 миллиона рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено 28 августа 2017 года. В полицию обратился руководитель компании, специализирующейся на изготовлении печатной продукции. Он пояснил, что инкассацию из филиалов компании проводил водитель-экспедитор. Сотрудник закрыл машину и зашел в банк. Когда он вернулся, то обнаружил разбитые стекла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Преступников ищут.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся и личностях грабителей, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-03, 356-43-28 и 8-908-631-14-45.