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Где деньги лежат: уральское отделение ЦБ распахнуло сейфыСегодня в 09:05

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И раздавало банкноты направо и налево.

Главное уральское управление Банка России открыло двери своих хранилищ. Любой желающий 14 октября смог увидеть, где деньги лежат, узнать, как выглядит миллион рублей, а также примерить на себя бронежилет инкассатора и сесть за руль грузовика, перевозящего невиданные для большинства обывателей денежные суммы, передает "Уралинформбюро".


Размер инкассаторской машины зависит от крупности перевозимой в ней суммы

Второй год подряд отделения Центробанка по всей стране распахивают двери перед любопытными гражданами. Впрочем, познакомиться с работой главного банка страны в прямом смысле изнутри смогли лишь те, кто заранее записался на мероприятие по телефону и был внесен в списки посетителей. Остальные довольствовались выставкой на улице – под окнами отделения. К слову, это сейчас деньги перевозят в бронированных авто, а когда-то инкассаторскую машину заменяла повозка, запряженная лошадью.


Бронежилет, который защищает ответственных за перевозку налички от возможных нападений, весит около 8 килограммов



На инкассаторской машине есть дополнительная защита от взлома дверей – вот такой вот "шпингалет"

Примечательно, что еще несколько лет назад на экскурсию в стены одного из самых закрытых учреждений страны могли попасть лишь студенты финансовых колледжей или дети сотрудников Банка РФ.


В первый час дня открытых дверей местное отделение Центробанка посетили больше полусотни человек

Выставка и экскурсия "про деньги" оказались интересны не только взрослым, но и детям.


За правильные ответы на загадки на банковскую тематику посетителям чеканят "счастливые" монетки

Вход в святая святых в здании главного Уральского отделения ЦБ – деньгохранилище – найти могут, пожалуй, только работники структуры. Обывателей несколько минут ведут до "кладовки" по длинным путаным коридорам. Всюду камеры видеонаблюдения и вооруженная охрана. Фотографировать кабинеты и коридоры строго запрещено.


Место работы казначея в музее при главном Уральском отделении ЦБ

Одна из частей программы дня открытых дверей – посещение музея, где всех знакомят с историей банковского дела в России и на Урале. Самый популярный экспонат – огромный кованный железный сундук. В Ирбитском казначействе он служил сейфом: чтобы сложить в него пачки банкнот, кассирам приходилось забираться внутрь.


В этом сундуке хранили деньги с 1837 по 1961 год

Впрочем, в музее посетители задерживаются ненадолго: взрослые помнят не одну денежную реформу и "старыми" билетами банка РФ их не удивить, а детей цветные бумажки, вышедшие из оборота, привлекают мало.


У витрины с деньгами от посетителей только и слышно: "О, а я такие еще помню!"

Экскурсантов от мала до велика, как магнитом, тянет в деньгохранилище. Сначала работники банка презентуют "кладовку" (так тут называют комнаты для хранения банкнот) какой она была лет 100 назад. С несгораемыми шкафами, деньги в которых хранятся в мешках…

…и только потом ведут в современные "закрома", двери в которые открыть не легко – весят они свыше тонны. Что раньше, что сейчас на стенах в хранилищах висят ртутные градусники. Тут внимательно следят за температурным режимом - деньги, оказывается, любят не только счет, но и прохладу.



Каждый ящик маркирован: обязательно указывается номинал монет или купюр, а также общая сумма денежных средств в нем

До недавнего времени дня банкноты и "мелочь" хранили в металлических ящиках. Весит один такой пустой короб – 100 килограммов. Этот способ хранения средств сегодня используют на Среднем Урале только в филиале ЦБ в Нижнем Тагиле. Все остальные свердловские отделения, по решению Банка РФ, переходят на пластиковые кассеты, которые весят всего лишь 14 килограммов. Окончательно на хранение денег в пластмассовых "мешках" все отделения ЦБ по стране перейдут в 2018 году.


Вот так выглядит 1 миллион рублей тысячными купюрами

Впрочем, вся экскурсия сводится к теории: потрогать "живые" деньги никто гостям не даст, их тут попросту нет. Эти хранилища – копии настоящих "кладовок", ящики – пустышки, а пачки с банкнотами – муляжи.


Сувенирный "мешок денег" от ЦБ РФ

Но уйти с пустыми руками посетителям банкиры не дали: всем вручили пакеты, набитые настоящими купюрами. Одно "но" – банкноты оказались в измельченном виде, в котором их отправляют в утиль.

Валентина ЕРЕМЕЕВА

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