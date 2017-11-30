Балочка-выручалочка строительной отрасли29 ноября в 15:44
От НТМК, в пику привычкам.
Если не революцию, то приличный рывок в развитии строительной отрасли в скором времени может спровоцировать появление на рынке новых продуктов из стали - ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) начал выпуск строительной балки высокой прочности классов С390 и С440.
Производство этих двутавров было освоено и поставлено на поток в 2017 году. Для того, чтобы воочию увидеть процесс изготовления уникальной для российского рынка продукции, а также оценить ее перспективы, 28 ноября корреспонденты "Уралинформбюро" посетили промышленные площадки уральского предприятия.
Начинается металлопрокат ЕВРАЗ НТМК в сотне с небольшим километров севернее Нижнего Тагила – в городе Качканар. На местном горно-обогатительном комбинате добывается богатая ванадием руда, из которой затем производятся те самые балки, колеса и прочие виды продукции. Именно ванадий способствует природному легированию стали в процессе ее производства на ЕВРАЗ НТМК. Из всех российских предприятий черной металлургии похвастаться данным конкурентным преимуществом могут только КГОК и НТМК, объединенные в дивизион "Урал" ЕВРАЗа.
Девицы в платьицах на фоне чугуна
Следует напомнить, что Нижнетагильский меткомбинат первым в СССР освоил конвертерное производство стали. Соответствующее распоряжение в свое время дал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В 1961 году началось строительство конвертерного цеха, а в 1963-м была произведена первая плавка.
"Тогда тоже журналисты собрались. Только они не так, как вы по форме, были одеты, а как обычно – девушки, например, в платьицах легких, на каблуках. И камеры большие такие были, с бобинами", - рассказывает один из создателей цеха, а ныне советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский.
"Мы вообще планировали первую плавку днем осуществить, но в итоге в 3 часа ночи только сделали. Потом, конечно, поехали праздновать. С песнями", - делится собеседник агентства.
Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК работает, как часы. Чугун, произведенный в доменных печах, 160-тонным ковшом подается в чашу конвертера. Для того, чтобы поднять эту здоровенную емкость, используется кран грузоподъемностью 250 тонн. После этого – процесс продувки чистым кислородом, при котором температура в чаше может достигать 3 000 градусов по Цельсию.
Средняя температура при плавке – 1 400 - 1 500 градусов. Из получившейся стали отливается продукция разного качества и формата – в зависимости от пожеланий заказчика.
Привычка к железобетону
В цехе прокатки широкополочных балок (ЦПШБ) нас встречает управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. Без каких-либо шпаргалок он подробно описывает процесс производства металлопроката, а затем лично проводит экскурсию по подразделению.
Из конвертерного цеха готовая заготовка поступает в нагревательные печи. Через 9-15 часов она нагревается до температуры, дающей необходимую эластичность при прокате. Затем заготовка поступает в обжимную клеть, где ей придается черновая форма двутавра, а после – еще в несколько клетей для чистовой подгонки. На следующем этапе она пилится на нужную длину, потом – охлаждается.
По словам Алексея Кушнарева, строительная отрасль России созрела для перехода на возведение зданий из стальных конструкций. Этот вопрос, отмечает он, был поднят на одной из недавних встреч с министром строительства РФ Михаилом Менем и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.
"Пока что слишком сильна привычка к железобетону", - поясняет управляющий директор ЕВРАЗ НТМК. - Однако заказы уже есть: и в России, и из-за рубежа".
В процессе проката заготовки охлаждаются водой. Что с ней происходит далее? В Год экологии корреспондент "Уралинформбюро" обязан был задать этот вопрос.
"Заготовка охлаждается водой, та затем поступает в резервуар (примерно в километре отсюда), а через некоторое время заново подается в цикл. Круговое использование", - пояснил один из сотрудников цеха.
В 2017 году на ЕВРАЗ НТМК освоено 15 новых профилеразмеров балки. По словам Алексея Кушнарева, больших инвестиций в их освоение не потребовалось – достаточно было приобрести соответствующие валки.
При этом важным вопросом является переподготовка сотрудников. "У нас в течение двух лет переподготовку проходит весь состав комбината, то есть порядка 6 000 человек в год", - подчеркивает управляющий директор.
Бей, молот! Бью!
Пока в конвертерном цехе и ЦПШБ творят, на участке механических испытаний крушат. Работа такая – испытывать созданное на заявленные характеристики.
"Образцы кладутся на охлаждение в специальное устройство. Там находится этиловый спирт – поскольку он имеет низкую температуру замерзания, то для таких целей наиболее подходит", - поясняет заместитель руководителя испытательного центра ЕВРАЗ НТМК, начальник участка Владимир Васильев.
Цель испытателей - выяснить, при какой энергии ломается тот или иной образец. По ГОСту разбег должен составлять 29-36 джоулей на квадратный сантиметр. При испытаниях балка показывает, что может выдержать силу удара до 300 джоулей.
"Нужно отметить, что отрицательного результата на балке ни разу не получали", - резюмирует специалист.
Вы нам – так, а мы – проект!
В ряде направлений строительной отрасли выгодней использовать стальные конструкции – и это основной посыл НТМК.
"Наша балка активно используется как в жилом, так и в промышленном строительстве на территории СНГ. Очень активно используется на Севере, где экстремально низкие температуры. Для подтверждения свойств наша балка проходит контрольные испытания при минус 70 градусах по Цельсию", - отмечает вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов.
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Стальное строительство имеет ряд преимуществ перед железобетоном. Во-первых, снижение себестоимости примерно на 5%. Во-вторых, на территориях с холодным климатом значительно меньше зависимость от погодных условий. В-третьих, сокращаются сроки строительства.
"В Норвегии и Швеции – 48% и 65% стального строительства. В России – только 13%! Я недавно был в Токио, там все делается из стали", - подчеркивает Андриасов.
Что мешает российским строителям перейти от железобетона к стальным конструкциям? Промышленники считают, что всему виной привычки проектировщиков!
"Как только у нас приравняли металл к стратегическому сырью, у нас начала формироваться школа проектировщиков. А теперь мы зачастую получаем решения в бетоне там, где в общем-то и не надо, но так привыкли, учили годами", - подчеркивает менеджер ЕВРАЗа по развитию рынка металлоконструкций Евгений Самарин.
По словам собеседника агентства, ЕВРАЗ совместно с другими металлургическими компаниями сейчас работает над продвижением стального строительства. Планируется, что вскоре холдинг создаст базу типовых зданий на основе стальных конструкций, которая затем в свободном доступе будет выложена в Интернет – чтобы любой проектировщик мог взять понравившийся проект за основу своего здания.
Текст: Сергей РОМАНЧЕНКО
Фото, Видео: София МУХАМЕДЬЯНОВА
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