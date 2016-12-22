Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

По итогам 2016 года.

Уходящий год можно назвать насыщенным на банкротные дела физических лиц. По данным Арбитражного суда Свердловской области, в 2016 году поступило около 800 заявлений о признании гражданина банкротом. В числе "передовиков" оказались бизнесмены с поручительствами по кредитам и займам для собственных организаций, которые в кризис не смогли остаться на плаву. "Уралинформбюро" составило Топ-10 обанкротившихся свердловчан, чья общая сумма долга составляет 3,7 миллиарда рублей.

Экс-владелец новоуральского завода "Автомобили и моторы Урала" ("АМУР") и Режевского механического завода был признан банкротом в ноябре, в отношении него введена процедура реализации имущества. Долг составил 939,4 миллиона рублей.

Павел Чернавин выступил поручителем по шести кредитным договорам с Банком ВТБ, заключенным в 2007-2008 годах. Они стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена. По версии следствия, деньги были выданы по подложным бухгалтерским документам. Ущерб банка оценивается в 16,7 миллиона долларов.

Бывшего владельца обанкротившейся Группы компаний "Агросервис" (Екатеринбургский и Нижнетагильский мясокомбинаты, Байкаловская и Березовская бойни, сеть магазинов "Мясной №5") признали несостоятельным в январе, летом была введена процедура реализации имущества. Общий долг составил 672 миллиона рублей. В числе кредиторов - Сбербанк, Россельхозбанк и налоговая инспекция Кировского района Екатеринбурга.

В октябре свердловский арбитраж ввел в отношении Юрия Дубового ограничение на выезд за пределы РФ.

Тройку лидеров замыкает основатель группы компаний Weda Fashion Group и экс-владелец торгового центра Corteo Fashion Mall (по некоторым данным, и "Покровского пассажа"). Он был признан банкротом в январе по собственному заявлению. Задолженность бизнесмена перед кредиторами на момент подачи иска составляла 492,6 миллиона рублей и 668 тысяч евро.

Игорь Владимиров являлся поручителем по семи кредитным договорам со Сбербанком, заключенным в 2012-2013 годах, а также по нескольким кредитам, выданным Россельхозбанком и Челиндбанком.

Corteo Fashion Mall Сбербанк несколько раз выставлял на торги. Его удалось продать с четвертой попытки, снизив цену с 390 до 232 миллионов рублей.

Экс-владелец екатеринбургской Группы компаний "УралФрансАвто - Авантайм - Британия - Конкорд" был признан банкротом в ноябре. Его долг составил 403,2 миллиона рублей, в том числе 283,6 миллиона перед Юникредит Банком, 112,7 миллиона – перед банком "Уралсиб", 6,9 миллиона – перед Сбербанком. Александр Иванской выступал поручителем по кредитам.

В марте 2016 года свердловский арбитраж признал банкротом "УралФрансАвто". В сентябре один из автосалонов компании на улице Металлургов, 65а был продан за 152 миллиона рублей.

Собственник Группы компаний "Юмакс" (старейший в Екатеринбурге продавец автозапчастей и шин) был признан банкротом в мае. Дело о несостоятельности инициировал Сбербанк, перед которым Группа компаний накопила долги по кредитам на общую сумму в 327,3 миллиона рублей. Поручителем по ним выступал Александр Юсин.

В его собственности жилой дом, земельный участок, автомастерские, объекты незавершенного строительства и автомобиль ГАЗ. Все это будет выставлено на реализацию.

В марте был признан банкротом партнер Владимирова и сооснователь Weda Fashion Group Игорь Казанцев. Его долг перед кредиторами превышает 296 миллионов рублей, в том числе перед Сбербанком — 80,8 миллиона, Челиндбанком — 146,7 миллиона, Россельхозбанком - около 2 миллионов. Кроме того, он накопил долг по кредитной карте Запсибкомбанка в размере 396 тысяч рублей. На счетах у бизнесмена нашли лишь 118 тысяч рублей.

Имущество Казанцева было выставлено на торги, в том числе акции Челиндбанка на 189,2 миллиона рублей, а также доли в ООО "Трейд Компани", ООО "Мистер Стольник", ООО "МагнитМедиа". На первых и повторных торгах покупателей не нашлось. Сейчас его пытаются продать путем публичного предложения со скидкой.

Разорение крупнейшего на Среднем Урале металлотрейдера Уральской промышленной компании (УПК) привело к банкротству совладельца Владимира Сотонина.

Компания взяла кредиты в Сбербанке и Банке ВТБ под его поручительство, а отдать не смогла. Повлияли кризис и падение цен на металлопродукцию. На поручителя лег долг в 197,8 миллиона рублей. Сотонин был признан банкротом в мае, в отношении него была открыта процедура реструктуризации долга.

Депутат свердловского Заксобрания, прославившийся своим мемом "надо меньше питаться", был признан банкротом в феврале. Гаффнер выступал поручителем по кредиту агропредприятия "Шиловское", взятому в Россельхозбанке, и остался должен 160 миллионов рублей.

После составления перечня имущества банкрота выяснилось, что лично у него нет ничего кроме пары охотничьих ружей, которые оценили в 110 тысяч рублей. Статус банкрота не помешал политику в сентябре 2016 года переизбраться в региональный парламент по одномандатному округу.

Владелец торгового комплекса Guru Centre в Екатеринбурге был признан банкротом в октябре. Иск о банкротстве бизнесмена в августе подало ПАО "ВТБ24" из-за долга в 81,9 миллиона рублей.

Банк пытался взыскать эту сумму, обанкротив принадлежащее Евгению Тагинцеву ООО "Сервис-тур", на которое записано здание торгового комплекса. Стоит отметить, что ВТБ24 подал иск о банкротстве и супруги должника Зои Тагинцевой.

Долг бизнесмена, признанного в октябре банкротом, составляет порядка 74 миллионов рублей. В числе кредиторов - Промсвязьбанк, Сберинвестбанк, АКБ "Инвестбанк" и Россельхозбанк.

Сейчас Виталий Сиволап находится в СИЗО в связи с посягательством на жизнь судебного пристава. По версии следствия, 5 октября сотрудник ФССП описывал машину бизнесмена, подлежащую аресту по делу о банкротстве. В это время из окна 9 этажа на него упала бутылка из-под виски Chivas Regal. Пострадавший до сих пор лежит в коме. Сиволап, арестованный до 4 марта, свою причастность к произошедшему отрицает.