У них остались трое детей.

7 января 2017 года в Тюмени на улице Ямской Range Rover на бешеной скорости протаранил мачту уличного освещения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, видеозапись аварии предоставил водитель Audi, двигавшийся по соседней полосе. Немецкая иномарка ехала со скоростью 165 километров в час, когда ее обогнал внедорожник. При перестроении водитель Range Rover потерял управление и въехал в фонарный столб.

Удар был такой силы, что разрушил массивную бетонную опору, которая упала на автомобиль.

37-летний водитель внедорожника и его 35-летняя беременная супруга скончались на месте. У них остались трое детей.