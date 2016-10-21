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Беременная тюменка с супругом погибли в страшном ДТП09 января в 12:10

У них остались трое детей.

7 января 2017 года в Тюмени на улице Ямской Range Rover на бешеной скорости протаранил мачту уличного освещения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, видеозапись аварии предоставил водитель Audi, двигавшийся по соседней полосе. Немецкая иномарка ехала со скоростью 165 километров в час, когда ее обогнал внедорожник. При перестроении водитель Range Rover потерял управление и въехал в фонарный столб.

Удар был такой силы, что разрушил массивную бетонную опору, которая упала на автомобиль.

37-летний водитель внедорожника и его 35-летняя беременная супруга скончались на месте. У них остались трое детей.

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4 комментариев из 4 | смотреть все
Евгений 09 января в 21:19

как жалко детей

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Дмитрий Сегодня в 10:19

И куда так гнали,да по такой дороге?

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андрей Сегодня в 11:53

Видно что машина справа справоцировала гонку не сбавив скорость и не уступила Роверу. А можно было бы убрать ногу с педали газа, чтобы он перестроился вправо, если так сильно хотел.

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татьяна Сегодня в 15:50

вообще не надо было обгонять!!!! Был бы лучше на 5 минут позже дома, чем в морге((((

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