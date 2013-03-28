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В небе Кургана взорвалось НЛОСегодня в 12:18

Заверяют очевидцы.

Курган переполошило появление якобы неопознанного летающего объекта на торговым центром "РИО". Сначала он просто висел в воздухе, затем исчез с яркой вспышкой.

Очевидцы произошедшего 20 января 2017 года "контакта" разместили в соцсетях фото- и видеокадры, передает "Уралинформбюро".

Комментаторы разделились. Кто-то шутит, что даже инопланетяне не могут жить в Кургане и потому сматывают удочки на сверхскоростях, другие ответственно заявляют, что видят пришельцев уже не в первый раз. Третьи заверяют, что это ни что иное, как искрящий провод или фонарь. Четвертые считают, что это некачественный монтаж: "Моя бабушка монтаж лучше делает", "На уровне 8 летнего который впервые редактор скачал".

Фото: Иван Артёмов, "ВКонтакте"

Видео: Dimond 45, YouTube

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1 комментариев из 1 | смотреть все
чтобы народ взбаламутить Сегодня в 12:27

бракованный китайский салютик запустили для прикола

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