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В Тюмени полыхал ТРЦ "Колумб"Сегодня в 10:07

Пожар возник на первом этаже.

Поздним вечером 24 января 2017 года в Тюмени на Московском тракте полыхал ТРЦ "Колумб". Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

По их словам, горело помещение на первом этаже - со стороны приемки товара для гипермаркета "Карусель". "Горящие скидки в год огненного петуха", - шутят тюменцы.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального ГУ МЧС "Уралинформбюро" не удалось. Судя по всему, никто не пострадал.

Фото: ЧС Тюмень | vk.com

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