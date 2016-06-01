В Тюмени полыхал ТРЦ "Колумб"Сегодня в 10:07
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Пожар возник на первом этаже.
Поздним вечером 24 января 2017 года в Тюмени на Московском тракте полыхал ТРЦ "Колумб". Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.
По их словам, горело помещение на первом этаже - со стороны приемки товара для гипермаркета "Карусель". "Горящие скидки в год огненного петуха", - шутят тюменцы.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального ГУ МЧС "Уралинформбюро" не удалось. Судя по всему, никто не пострадал.
Фото: ЧС Тюмень | vk.com
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