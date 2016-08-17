На глазах тысяч зрителей.

Легкомоторный самолет Grumman G-73 Mallard потерпел крушение во время авиашоу в австралийском городе Перт.

На глазах тысяч зрителей, отмечавших День Австралии, судно вошло в поворот, зацепило крылом воду и рухнуло в реку Суон. От удара корпус самолета разломился на две части. Пилот и пассажир погибли, сообщает ABC News.

После катастрофы шоу было прекращено, а зрителей попросили покинуть место ЧП. Причины крушения выясняются, передает "Уралинформбюро".