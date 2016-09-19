После семейной ссоры.

В Китае семейная перепалка едва не закончилась трагедией. Жительница провинции Шэньси решила спрыгнуть с крыши здания высотой более 20 метров после воскресной ссоры с мужем, пишет газета South China Morning Post.

Когда женщина перебралась через борт и шагнула вниз, супруг успел схватить ее за волосы, собранные в хвост, и держал так почти три минуты - до приезда полиции. Стражи порядка поднялись наверх и помогли мужчине затащить супругу обратно, передает "Уралинформбюро".