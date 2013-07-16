Мужчина скончался за рулем.

Утром 10 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 61-летний водитель Ford ехал со стороны аэропорта Кольцово. Внезапно он потерял сознание и врезался в попутную Daewoo Nexia, которая наехала на Toyota Camry.

С водителем Ford находилась его жена. Она пояснила, что они ехали в больницу. Мужчине резко стало плохо, и он скончался. Причина смерти пока не установлена.