В Екатеринбурге из-за мертвого водителя столкнулись 3 машиныСегодня в 12:55
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Мужчина скончался за рулем.
Утром 10 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло тройное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 61-летний водитель Ford ехал со стороны аэропорта Кольцово. Внезапно он потерял сознание и врезался в попутную Daewoo Nexia, которая наехала на Toyota Camry.
С водителем Ford находилась его жена. Она пояснила, что они ехали в больницу. Мужчине резко стало плохо, и он скончался. Причина смерти пока не установлена.
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