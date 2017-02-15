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Юные миасцы отметили День влюбленных прогулкой по краю крышиСегодня в 12:14

На высоте 30 метров.

Вечером 14 февраля 2017 года в Миассе трое подростков разгуливали по крыше девятиэтажки на проспекте Октября, 74. Опасное развлечение школяров 12-15 лет сняли на видео, передает "Уралинформбюро".

По словам автора ролика, он не успел запечатлеть, как экстремалы ходили по скользкому краю крыши. "Видеооператор" порекомендовал родителям провести с подростками воспитательную беседу. Интернет-пользователи добавляют, что немало вопросов и к управляющей компании дома, где можно разгуливать по крыше.

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