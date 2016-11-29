На станции "Геологическая".

Днем 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на станции метро "Геологическая" несовершеннолетний мальчик упал на рельсы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Школьника достали пассажиры подземки и сотрудники полиции. Его увезли в больницу с переломом левого тазобедренного сустава.

Как выяснилось, мальчик разговаривал в метро по мобильнику и не заметил, как подошел к краю платформы и оступился.