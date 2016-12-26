В столице Урала Mercedes "впечатал" Lifan в стену Альфа-банкаСегодня в 08:37
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Есть пострадавшие.
Вечером 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта столкнулись Mercedes и Lifan. От удара последний врезался в стену Альфа-банка.
По словам очевидцев, пострадала владелица китайского авто, передает "Уралинформбюро".
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