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Жильцы сухоложской многоэтажки второй день рискуют жизнью27 февраля в 14:11

В затопленном доме.

В Сухом Логу жильцы дома №4/2 по улице Пушкинской в любой момент рискуют стать жертвами пожара или электроудара. Как рассказала "Уралинформбюро" Елена Мануйлова, накануне в пятиэтажке прохудилась крыша - вода течет с верхнего этажа до первого и залила все элетрощитки. При этом свет коммунальщики до сих пор не отключили - в любую минуту может произойти замыкание электропроводки и пожар. Кроме того, жильцов может ударить током.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УК "Сухоложская", сегодня дом обследует техник, который должен отключить электричество. Позже коммунальщики сбросят с крыши снег. За ремонт кровли возьмутся, когда на улице потеплеет.

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