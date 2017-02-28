В затопленном доме.

В Сухом Логу жильцы дома №4/2 по улице Пушкинской в любой момент рискуют стать жертвами пожара или электроудара. Как рассказала "Уралинформбюро" Елена Мануйлова, накануне в пятиэтажке прохудилась крыша - вода течет с верхнего этажа до первого и залила все элетрощитки. При этом свет коммунальщики до сих пор не отключили - в любую минуту может произойти замыкание электропроводки и пожар. Кроме того, жильцов может ударить током.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УК "Сухоложская", сегодня дом обследует техник, который должен отключить электричество. Позже коммунальщики сбросят с крыши снег. За ремонт кровли возьмутся, когда на улице потеплеет.