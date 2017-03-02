В опасную зону попала женщина.

В Лабытнанги огромная снежная масса сорвалась с крыши жилого дома, на несколько мгновений погрузив двор в условия нулевой видимости. Снег упал на припаркованные автомобили, разлетелся на десятки метров и накрыл подъезжающую машину - ее видеорегистратор зафиксировал опасный момент.

В момент схода лавины из подъезда выходила женщина, снежная волна полностью скрыла ее. К счастью, она не пострадала, передает "Уралинформбюро".