×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец оказался за решеткой в огненной ловушке13 марта в 12:40

Его спасли полицейские.

Днем 12 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Уральских Рабочих, 52 загорелась квартира на втором этаже трехэтажки.

В это время поблизости оказался наряд ППС. Полицейские до прибытия спасателей эвакуировали из подъезда 10 человек, в том числе одного ребенка. Двери горящей квартиры открыть не удалось, и стражи порядка вызволили находящегося там мужчину через окно. Для этого они подогнали к дому служебный УАЗ, залезли на крышу и вручную отогнули угол решетки на окне. 45-летнего погорельца передали медикам.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пинг-понг Андрея Козицына

Пинг-понг Андрея Козицына

За областной счет.

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×