Его спасли полицейские.

Днем 12 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Уральских Рабочих, 52 загорелась квартира на втором этаже трехэтажки.

В это время поблизости оказался наряд ППС. Полицейские до прибытия спасателей эвакуировали из подъезда 10 человек, в том числе одного ребенка. Двери горящей квартиры открыть не удалось, и стражи порядка вызволили находящегося там мужчину через окно. Для этого они подогнали к дому служебный УАЗ, залезли на крышу и вручную отогнули угол решетки на окне. 45-летнего погорельца передали медикам.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.