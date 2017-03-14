С высоты 8 этажа.

Днем 12 марта 2017 года жителей Челябинска шокировала сидящая на карнизе 8 этажа женщина. Она кричала, что не хочет умирать, расположившись снаружи балконного парапета девятиэтажки по улице Чайковского, 70. Мольбы о помощи очевидцы сняли на видео, сообщает "Уралинформбюро".

Молодая мама, гулявшая в сквере с ребенком, вызвала спасателей. Однако их помощь не потребовалась - через несколько минут на балкон вышел мужчина и помог женщине перебраться обратно. По предположениям очевидцев, дама была не в себе, возможно, от испуга.

На звонок по поводу снятия заявки в службе спасения ответили, что бригада еще даже не выехала на место, поделилась с "Уралинформбюро" автор видео Диляра Зайкова.