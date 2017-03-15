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Центр Екатеринбурга в дыму - полыхает закусочнаяСегодня в 09:25

И цветочный киоск.

Утром 15 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева - Мамина-Сибиряка произошел крупный пожар. Пламя охватило павильон, где расположены закусочная сербской кухни "Югославия Гриль" и цветочный киоск. На место прибыли две пожарные машины.

Огонь вспыхнул около 8.45, хозяев заведений пока нет, рассказал корреспонденту "Уралинформбюро" один из пожарных. Всю округу заволокло дымом.

Стоит отметить, что сербская закусочная была излюбленным местом для многих екатеринбуржцев. Туда ездили даже из отдаленных районов города.

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