Мчавшуюся на вызов.

Вечером 16 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Мамина-Сибиряка - Малышева столкнулись Opel Astra и пожарная машина.

"Легковушка двигалась по Мамина-Сибиряка в сторону Куйбышева, пожарка ехала в сторону ЖБИ со спецсигналом, скорее всего, на красный сигнал светофора. Водитель легковушки не успел среагировать", - рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

От удара пожарная машина опрокинулась на бок. На место прибыли наряд ДПС, спасатели и скорая. По предварительным данным, травмы получил водитель спецавтомобиля.

Движение по Малышева затруднено.