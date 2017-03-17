Надо ставить на ручник.

В Челябинске отправившаяся "в самоволку" легковушка устроила массовую аварию. Необычное ДТП сняли камеры наружного наблюдения. Ролик разошелся по соцсетям, передает "Уралинформбюро".

Машина была припаркована на стоянке рядом с перекрестком проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. В какой-то момент она самостоятельно поехала задним ходом и, не зацепив ни одно стоящее рядом авто, выкатилась на проезжую часть.

Один из водителей успел среагировать на внезапно возникшую помеху и притормозил, а вот ехавшие по соседним рядам легковушки и "Газель" уткнулись в беглянку.

Скорее всего, хозяин машины, припарковавшись, забыл поставить ее на ручник.

Стоит отметить, что неделю назад в Екатеринбурге выкатившийся со стоянки внедорожник на час перекрыл движение трамваев.

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