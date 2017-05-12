×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава МЧС направил в Тюмень десятки спасателей на подмогуСегодня в 13:53

Со спецоборудованием.

Бороться с последствиями паводка в Тюменской области помогут "Центроспас" и Центр по проведению работ особого риска "Лидер".

С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел Ил-76 МЧС России, на борту которого более 50 спасателей отряда "Центроспас". В их арсенале плавсредства, спецоборудование и снаряжение, позволяющее работать в автономном режиме 20 суток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС РФ.

Еще один Ил-76 доставит спасателей Центра "Лидер", а также оборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.

Об усилении группировки по ликвидации последствий паводка в Тюменской области распорядился глава МЧС России Владимир Пучков. По словам министра, большой объем работ предстоит сделать после схода воды.

На утро 12 мая уровень реки Ишим снизился на один сантиметр - до 978 сантиметров. В зоне подтопления находились 53 жилых дома. Эвакуирован 271 человек, среди которых 72 ребенка. 90 человек, в том числе 26 детей, размещены в пунктах временного пребывания, сообщили агентству в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В микрорайоне Серебрянка завершена отсыпка дамбы протяженностью более двух километров в районе очистных сооружений и на улицах Крайняя и Малая. В работах были задействованы 70 самосвалов и 11 единиц землеройной техники.

Укреплены дамбы в восточном промышленном узле. Все службы работают в режиме ЧС.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Приплыли...»

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×