Со спецоборудованием.

Бороться с последствиями паводка в Тюменской области помогут "Центроспас" и Центр по проведению работ особого риска "Лидер".

С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел Ил-76 МЧС России, на борту которого более 50 спасателей отряда "Центроспас". В их арсенале плавсредства, спецоборудование и снаряжение, позволяющее работать в автономном режиме 20 суток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС РФ.

Еще один Ил-76 доставит спасателей Центра "Лидер", а также оборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.

Об усилении группировки по ликвидации последствий паводка в Тюменской области распорядился глава МЧС России Владимир Пучков. По словам министра, большой объем работ предстоит сделать после схода воды.

На утро 12 мая уровень реки Ишим снизился на один сантиметр - до 978 сантиметров. В зоне подтопления находились 53 жилых дома. Эвакуирован 271 человек, среди которых 72 ребенка. 90 человек, в том числе 26 детей, размещены в пунктах временного пребывания, сообщили агентству в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В микрорайоне Серебрянка завершена отсыпка дамбы протяженностью более двух километров в районе очистных сооружений и на улицах Крайняя и Малая. В работах были задействованы 70 самосвалов и 11 единиц землеройной техники.

Укреплены дамбы в восточном промышленном узле. Все службы работают в режиме ЧС.