Глава МЧС направил в Тюмень десятки спасателей на подмогуСегодня в 13:53
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Со спецоборудованием.
Бороться с последствиями паводка в Тюменской области помогут "Центроспас" и Центр по проведению работ особого риска "Лидер".
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел Ил-76 МЧС России, на борту которого более 50 спасателей отряда "Центроспас". В их арсенале плавсредства, спецоборудование и снаряжение, позволяющее работать в автономном режиме 20 суток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС РФ.
Еще один Ил-76 доставит спасателей Центра "Лидер", а также оборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
Об усилении группировки по ликвидации последствий паводка в Тюменской области распорядился глава МЧС России Владимир Пучков. По словам министра, большой объем работ предстоит сделать после схода воды.
На утро 12 мая уровень реки Ишим снизился на один сантиметр - до 978 сантиметров. В зоне подтопления находились 53 жилых дома. Эвакуирован 271 человек, среди которых 72 ребенка. 90 человек, в том числе 26 детей, размещены в пунктах временного пребывания, сообщили агентству в пресс-службе губернатора Тюменской области.
В микрорайоне Серебрянка завершена отсыпка дамбы протяженностью более двух километров в районе очистных сооружений и на улицах Крайняя и Малая. В работах были задействованы 70 самосвалов и 11 единиц землеройной техники.
Укреплены дамбы в восточном промышленном узле. Все службы работают в режиме ЧС.
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