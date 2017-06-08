За торговлю зеленью.

В Екатеринбурге полицейские задержали 22-летнюю женщину с маленьким ребенком за незаконную торговлю на улице Таганской. Инцидентом заинтересовался следственный комитет.

Скандал разыгрался 1 июня 2017 года на Эльмаше. Как рассказывает местная жительница Жанна Богданова, молодая женщина продавала зелень из своей машины. Рядом в коляске спал ее ребенок. Местным торговцам не понравилась конкуренция и они вызвали полицию.

"Подозрительный тип несколько раз подходил к девушке с угрозами, что натравит на нее наркоманов и они сожгут ей машину, у которой она стояла, что вызовет полицию, что она им должна платить за то, что стоит на этом куске земли, а она стояла у своего дома, где прописана и живет, от овощного киоска так же начались травления от продавца. И через несколько минут поступила жалоба участковому, что у них появился конкурент по продаже зелени.

Участковый лейтенант 14-го полицейского участка г. Екатеринбурга, не предъявив даже свои документы и без первого предупреждения вызвал наряд ППС. Четыре особи мужского пола сразу предложили молодой маме пройти вместе с ребенком в полицейскую машину. Девушка не понимая, за что ее туда приглашают начала отказываться. Далее четыре стража порядка стали к ней применять физическую силу и затолкали вместе с ребенком в полицейскую машину, после чего их доставили в полицейский участок.

В полицейском участке составили протоколы, а далее обманным путем, попросили пройти их подписать в кабинет, а фактически забросили ее в камеру с бомжами до составления дела и отправки в суд. Данные товарищи знали, что был заснят ролик с применением физической силы четырех полицейских по отношению к девушке и пошли на принцип, чтоб ее запугать", - пишет на своей странице в Facebook Ж.Богданова (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Видео: Жанна Богданова

В пресс-группе городского УМВД рассказали "Уралинформбюро" другую версию случившегося. Женщину, торгующую из автомобиля фруктами, заметил участковый уполномоченный при обходе. Он представился и попросил предоставить документы на законную реализацию продуктов и занятие участка, а та ответ обматерила полицейского и отказалась прекращать торговлю.

"Участковый уполномоченный вызвал на место наряд патрульно-постовой службы, так как женщина и ее знакомая начали вести себя агрессивно. Сотрудники экипажа ППСП попросили женщину пройти в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции, однако женщина схватила на руки малолетнего ребенка и начала привлекать внимание прохожих - кричать, доводить себя и ребенка до истерики. В итоге гражданку вместе с ребенком доставили в дежурную часть отдела полиции № 14. В камеру для административно задержанных ее не помещали", - сообщили в пресс-группе ведомства.

В отношении женщины были составлены административные протоколы по ст. .1. КоАП РФ (незаконное занятие земельного участка, штраф не менее 5000 рублей), 14.1 КоАП РФ (незаконная предпринимательская деятельность, штраф до 2000 рублей), 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, штраф до 1000 рублей) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, штраф до 1000 рублей). Она написала объяснение, признав вину по всем пунктам. Однако в суд в установленный срок не явилась. Более того, она не появляется дома.

"Кроме того, сотрудники полиции зарегистрировали информацию о травме гражданки, данный материал направлен по подследственности в СКР. Правомерны ли были действия сотрудников полиции будет известно по итогам начавшейся служебной проверки", - добавили в пресс-группе УМВД.

К выяснению обстоятельств случившегося подключился следственный комитет. Сейчас анализируются видеозаписи, сделанные участниками инцидента. Проводятся опросы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.