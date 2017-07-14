На глазах у супруги.

70-летний австралиец разбился насмерть на одном из пляжей Пхукета 13 июля 2017 года. Трагедия произошла на глазах у его жены, пишет Il Messaggero.

Роджер Джон Хасси решил попробовать, что такое парасейлинг - полет на парашюте за катером. После того как на мужчину надели необходимую экипировку и вместе с инструктором подняли в воздух, австралиец упал с высоты порядка 30 метров в море и скончался на месте.

Все происходящее супруга Роджера снимала на видео, передает "Уралинформбюро".

По факту гибели туриста началось расследование, в числе подозреваемых два инструктора 38 и 45 лет - оба находятся под стражей. По предварительным данным, 70-летний любитель экстрима по ошибке отцепил один из ремней, которыми был прикреплен к парашюту.