Проводится проверка.

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели 41-летнего мужчины – находившегося за рулем трактора рабочего 14 июля насмерть придавило спиленным деревом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, происшествие случилось в лесном массиве неподалеку от Златоуста. При первоначальном осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Чтобы извлечь его из трактора, потребовалась помощь спасателей.

Проводится судебно-медицинское исследование по установлению точной причины смерти тракториста. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.