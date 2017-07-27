И завалился на бок.

Вечером 26 июля 2017 года в Златоусте на перекрестке улиц Грибоедова и 40 лет Победы опрокинулся бетоновоз. До того как завалиться на бок, машина врезалась в ограждение между тротуаром и проезжей частью.

В результате опрокидывания по дороге разлился мазут, а водитель оказался зажат в кабине. Спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента и передали медикам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

По словам спасателей, на перекрестке улиц Грибоедова и 40 лет Победы часто происходят дорожные аварии. Именно поэтому "отбойник" на краю тротуара называют "стеной плача".