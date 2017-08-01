Инспекторы не приехали на место.

На трассе под Нязепетровском автомобилисты задержали пьяного мужчину, который представился тестем начальника местного ГИБДД.

По словам водителей, владелец Mitsubishi привлек внимание тем, что "вилял" на дороге и подрезал машины. Его удалось остановить. Хозяин еле стоял на ногах. Мужчины вызвали инспекторов ГИБДД. Однако те в течение двух часов не приехали. В итоге южноуральцы выложили видео с пьяным водителем в Сеть в надежде, что "тестя начальника ГИБДД" накажут.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по данному факту сейчас проводится служебная проверка.