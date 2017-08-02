На празднике ВДВ.

2 августа во время прямого включения из столичного Парка Горького, где десантники отмечают День ВДВ, корреспондент НТВ Никита Развозжаев получил сильный удар в лицо от пьяного незнакомца.

Через считанные секунды с начала репортажа изрядно выпивший мужчина появился в кадре. После нескольких несвязных слов, сдобренных нецензурной бранью, он пообещал захватить Украину. На просьбу журналиста не мешать работать, собеседник ударил его кулаком в лицо.

На сайте НТВ сообщается, что вскоре агрессивного типа задержали, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на обидчике журналиста была футболка с логотипом украинской организации "Оплот", получившей известность во время политического кризиса в Незалежной в 2013-2014 годах. После взятия активистами здания горсовета в Донецке, Киев объявил "Оплот" террористической организацией.