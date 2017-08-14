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В Югре четвертые сутки полыхает нефтегазовая скважинаСегодня в 12:42

Ее тушат 125 человек.

В Югре четвертые сутки не могут потушить пожар на Ван-Еганском месторождении, которое разрабатывает АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минэнерго РФ, в работах задействованы 125 человек и 35 единиц техники.

Помимо полыхающей скважины №1825, специалистам приходится проливать еще три скважины, расположенные поблизости.

Происшествие случилось вечером 10 августа 2017 года. Во время буровых работ произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. Пострадали 8 работников ООО "Интегра-Бурение". Троих из них увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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