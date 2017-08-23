Которую оставили врачи.

Двое жителей Урая украли медицинскую каталку, чтобы поездить на ней.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, инцидент произошел 22 августа 2017 года. Врачи скорой помощи приехали на вызов. Они поднялись в квартиру за больным и оставили на улице каталку.

В это время мимо проходили молодые люди 20 и 21 года. Недолго думая, один из них запрыгнул на каталку, а второй повез его по улицам города. Злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения. В скором времени их задержали. Проводится проверка.