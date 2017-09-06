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В екатеринбургском "Радуга парк" сгорели холодильники с продуктами05 сентября в 07:42

Из ТРЦ эвакуировали 80 человек.

В Екатеринбурге в ночь на 5 сентября произошел пожар в ТРЦ "Радуга парк". Сигнал о возгорании поступил в 00.15, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

До приезда спасателей сотрудники службы безопасности эвакуировали из кинозала и магазинов около 80 человек.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что очаг возгорания находится в гипермаркете на втором этаже здания – на площади 20 квадратных метров горели холодильные установки с продуктами. На ликвидацию огня, в которой были задействованы более 60 человек, потребовалось 40 минут.

По предварительной информации причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в холодильниках.

Информация о пострадавших не поступала.

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