Огонь охватил 400 "квадратов".

Крупный пожар случился вечером 4 сентября под Екатеринбургом – на территории лесопилорамы, расположенной в поселке Шабры, загорелись пиломатериалы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 21.47. К приезду пожарных огнем было охвачено 400 квадратных метров территории предприятия.

Открытое горение было ликвидировано к 04.02, на проливку и разбор сгоревших конструкций потребовалось еще чуть более часа.

О пострадавших не сообщается.