Избитые в Турции уральцы написали заявление в полицию26 сентября в 17:33
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И сняли побои.
Пострадавшие в турецком городе Авсалларе уральцы написали заявление в полицию Верхней Пышмы.
"В Турции мы ничего не стали писать, так как нам сказали, что мы не сможем выехать из страны из-за разбирательства. Мы прилетели вчера, и сразу обратились в полицию Верхней Пышмы (по месту жительства, - прим.ред.). Сегодня сняли побои", - рассказала "Уралинформбюро" одна из туристок Алена Лобанова.
Как ранее сообщалось, конфликт в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel произошел 24 сентября 2017 года. Уральцы попытались оставить жалобу на бармена отеля, из-за неприязни к русским отказавшегося обслуживать молодых людей. Со слов пострадавших, он начал распускать руки, завязалась драка.
"Нас было 6 человек, трое отделались синяками и ссадинами, еще трое получили достаточно сильные рваные раны. У одного парня пробита голова, с ребрами проблемы, есть сотрясение. У всех, конечно же, большой стресс и шок. Те, кто получил сильные раны, обращались в нашу больницу", - добавила девушка.
В полиции подтвердили факт обращения пострадавших с заявлением.
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