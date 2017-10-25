Которая выехала с АЗС.

25 октября на трассе Курган - Челябинск рейсовый автобус протаранил Lada Largus. Видео момента аварии опубликовал местный канал 1obl.ru.

По словам свидетелей аварии, универсал выехал с автозаправки. По всей вероятности, водитель автобуса не успел затормозить, а Lada еще не успела набрать скорость. После столкновений обе машины съехали в левый кювет. Есть ли пострадавшие не уточняется.

Получить оперативный комментарий в южноуральском УГИБДД "Уралинформбюро" не удалось - в ведомстве не отвечают на звонки.