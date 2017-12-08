Трое пострадавших.

В полдень 8 декабря на 349-м километре Новомосковского тракта (в районе поселка Карасьеозерский) Lada Priora протаранила карету скорой помощи, которая везла пациента в больницу. Водитель неотложки вышел, чтобы обозначить место аварии. В это время занесло фуру Volvo, которая двигалась позади, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Пострадали два врача и пациент. Характер полученных ими травм уточняется. Водители не пострадали.

Следует отметить, что в 50 метрах от этой аварии столкнулись ГАЗель и Chery. Обе машины получили значительные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Причиной аварии стал снегопад. На данный момент зарегистрировано 30 ДТП с материальным ущербом.

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