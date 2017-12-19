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При крушении самолета с полицейскими и чиновниками в НАО погибли 4 человекаСегодня в 15:28

Возбуждено уголовное дело.

Утром 19 декабря в аэропорту Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Погибли четыре человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, самолет выполнял рейс по маршруту Нарьян-Мар - поселок Харута. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Среди них сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

"Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц". В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время уголовное дело будет принято к производству Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России", - сказали в ведомстве.

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