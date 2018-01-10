Он остался жив.

8 января на третьем километре трассы Пласт – Южноуральск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и Daewoo Matiz. От сильного удара иномарку выкинуло в кювет, а ее пассажира - 7-летнего мальчика - выбросило из машины. Момент аварии заснял видеорегистратор.



Видео: vk.com/Дмитрий Трошин

"Когда вышел, то не сразу увидел ребенка, парень из позади идущей газели побежал к нему, а я помогал девушке из Матиза, это была его мама, она была пристегнута ремнем безопасности, но ударилась об руль, была в сознании, помог ей выйти открыв дверь, заглушил машину. И сразу пошел за аптечкой, у ребенка сильно был поврежден нос, рядом с ним находилась его мама и Водитель газели, он же и сделал перевязку, я подавал ему бинты, ребенок был в шоке и практически не плакал, не уверен насчет остальных повреждений, т.к. левую ногу придавило трубой газовой, ее поднимали чтобы извлечь ребенка", - рассказал "Уралинформбюро" очевидец аварии Дмитрий Трошин.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по Челябинской области, за рулем Daewoo Matiz находилась 39-летняя автоледи. Женщина и ее сын лечатся амбулаторно. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.