Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"Сегодня в 11:23
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Улица Белинского превратилась в каток.
Утром 25 января произошел порыв магистрали на пересечении улиц Белинского и Энгельса в уральской столице. В данный момент поток воды движется по улице Куйбышева. Из-за сильного мороза на проезжей части образовалась серьезная наледь, ставшая причиной ДТП: столкнулись троллейбус и автомобиль Hyundai.
Бригады МУП "Водоканал" и Екатеринбургских тепловых сетей уже выехали на место ЧП. Пока неизвестно, какому предприятию принадлежит поврежденный трубопровод. По словам свидетелей происшествия, по Белинского хлещет кипяток. Корреспондент "Уралинформбюро", побывавший на месте происшествия, склоняется к версии, что это разлив холодной воды.
Стоит заметить, что это не единственная авария на сетях водоснабжения Екатеринбурга на минувшие сутки. Утром 25 января на улице Смазчиков (микрорайон Пионерский) произошел еще один порыв, уже на водоводе диаметром 250 миллиметров. В результате холодной водой оказались залиты трамвайные пути. В данный момент утечка локализуется, сообщили представители МУП "Водоканал".
Кроме того, специалисты предприятия приступили к раскопкам на месте коммунальной аварии, произошедшей 24 января в районе дома №32 на улице Симферопольской (микрорайон Вторчермет). Повреждение случилась на вводе 200-миллиметрового трубопровода на насосную станцию. В результате без воды временно остались 22 жилых дома.
"Водовод отключен, авария локализована, — заверили представители "Водоканала". — Наши бригады работали на месте порыва всю ночь. После согласования плана раскопочных работы наши специалисты приступили к раскопкам на поврежденном участке".
По словам собеседников агентства, для полного устранения последствий аварии необходимо понять характер повреждения и определить перечень необходимых работ. "Если причина в коррозии трубы, будет установлена муфта, если это продольная трещина, придется заменять поврежденный участок водовода", — сообщили в пресс-службе.
Плачевное состояние коммунальных сетей Екатеринбурга уже вызвало критику со стороны ряда управляющий компаний города. Ранее РЭМП Железнодорожного района обвинило ПАО "Т Плюс"в многочисленных авариях на теплосетях, случившихся этой зимой.
По мнению представителей РЭМП, причиной этих аварий стала ненадлежащая подготовка квартальных сетей поставщика к отопительному сезону, отсутствие мониторинга повреждений и разработки мероприятий по выявлению утечек, отсутствие своевременной проверки исправности и замены запорной арматуры в тепловых камерах, опрессовки и промывки сетей до зданий.
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А что вы хотите, если городом управляет мэр, который ничего не понимает в хозяйственных и технических вопросах. Соответственно, депутаты и деятели так называемой АДминистрации города такие же, ибо порядочным людям просто было бы противно работать в одной команде и под руководством такого мэра. Вот и результат-деградация хозяйственной работы в городе. Это в планах хабадников - заморозить население. Люди, которые в самые жуткие морозы остаются в своих квартирах без отопления, даже если и не станут сразу окоченевшими трупами, однако, такой постоянный холод может вызвать другие болезни или обострение хронических болезней, да и просто депрессию. Я жила в неотапливаемой общаге 3,5 года, не в нашем городе, в другом месте, я знаю что это такое, и знаю как такой холод действует плохо даже на моральное состояние. Это был жилой многоэтажный дом, в котором не было печного отопления и в котором не работали батареи по причине неисправности. Но тогда нам хотя бы производство оплачивало электроэнергию и мы могли хотя бы днём включать эл.обогреватели, которые были часто просто обычными самодельными плитками с открытыми спиралями, что само по себе было пожароопасно.ответить
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