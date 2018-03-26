Взрыв башни глазами очевидца24 марта в 12:37
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Последние минуты из жизни долгостроя.
В Екатеринбурге утром 24 марта взорвали недостроенную телебашню. "Казнь" долгостроя собрала тысячи людей в центре города. Вместе с ними фотокорреспондент "Уралинформбюро" наблюдал за последними минутами жизни башни.
Уже за несколько часов до сноса телебашни по периметру оцепления дежурили машины спасателей.
Улицы вблизи башни оказались перекрыты. Сотрудники ДПС объясняли, как следует обойти или объехать на автомобиле опасную зону. Движение общественного транспорта частично было изменено, частично - остановлено.
Последние фотографии башни подсвечены солнцем - погода радовала горожан.
По периметру оцепленной зоны стояли полицейские. Они не давали прорваться на территорию и призывали к соблюдению порядка.
Зрители порядок соблюдали. Готовили фотоаппараты, телефоны и видеокамеры, чтобы запечатлеть момент взрыва.
9:00 - телебашня еще стоит. Раздается сирена. Сначала один гудок, потом, через несколько минут, еще два - они ознаменуют начало сноса.
Взрыв стал для зрителей неожиданностью. Сначала его увидели, и только через некоторое время до людей долетел грохот. Башня как в замедленной съемке начала падать на специальную "подушку", призванную смягчить удар бетона о землю.
Через несколько мгновений екатеринбургская телебашня упала. Огромное облако бетонной пыли полетело в сторону цирка, прямо на зрителей.
Вскоре стало видно, что часть башни осталась торчать из земли. Прозвучал третий гудок сирены, но больше взрывов не было.
Наше видео падения телебашни.
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