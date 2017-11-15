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"Дядя Вова, мы с тобой": депутат Госдумы посвятила Путину видеоклип14 ноября в 17:33

Снятый в Сталинграде.

Представляющая "Единую Россию" депутат Госдумы Анна Кувычко обнародовала видеоклип на песню "Дядя Вова", посвященную президенту РФ Владимиру Путину. Ролик опубликован на странице народной избранницы в Facebook.

Стоит оговориться, что композиция не нова – еще весной 2017 года автор текста и музыки Вячеслав Антонов публиковал свою версию клипа на песню, исполненную самим мужчиной и его сыном Николаем.

"В Евросоюзе мненья нет, Ближний Восток стонет от бед", а "за океаном лишен власти президент", но "если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой", - гласит песня.

В версии видеоряда Кувычко главными действующими лицами являются сама депутат и несколько десятков кадетов. Съемки в студии перебиваются видами Волгограда и, в частности, Мамаева кургана.

Анна Кувычко родилась в 1979 году в Волгограде. Трудовую деятельность начала в 18 лет в общественной приемной депутата Госдумы, с 2003-го работала адвокатом, а в 2004 и 2008 годах избиралась в гордуму. После этого прошла в облдуму, а в сентябре 2016-го – в нижнюю палату парламента РФ.

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