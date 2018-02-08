"Побеждаю я и больше никто": екатеринбургские тезисы ЖириновскогоСегодня в 11:43
- Текст
- Видео
- Комментарии (1)
В преддверии президентских выборов.
Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский посетил Екатеринбург в рамках предвыборного турне. В его программе были три ключевые точки: мастер-класс по лепке уральских пельменей, визит в "Ельцин центр" и встреча с избирателями.
"Урок" по изготовлению пельменей политику не удался: после двух не очень аккуратных изделий из теста и мяса он предложил продолжить лепку шеф-повару ресторана гостиницы "Октябрьская", специально арендованной для мероприятия.
Экскурсию по "Ельцин центру" политику проводили исполнительный директор Александр Дроздов и директор музея Дина Сорокина. Кандидата от ЛДПР возмутило отсутствие его фамилии в экспозиции. Стоит отметить, что журналисты, освещавшие приезд Жириновского, не поделили "место под солнцем": многих фотографов и операторов не пустили в президентский центр, сославшись на отсутствие разрешений.
Также 7 февраля Владимир Жириновский встречался со студентами в стенах Уральского федерального университета. Подробнее об "исторической лекции", на которой ровесников политика было больше, чем молодежи, читайте в материале "Свидание с Жириновским".
Основные тезисы выступлений Жириновского в Екатеринбурге - в видео "Уралинформбюро".
Ранее в уральскую столицу наведались конкуренты Жириновского - выдвинутый КПРФ Павел Грудинин и Ксения Собчак, участвующая в выборах от партии "Гражданская инициатива". На февраль запланирован визит в Екатеринбург фаворита кампании - действующего президента РФ Владимира Путина.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Его я как всегда будет на последнем месте алфавита. Как он надоел, этот выживший из последнего ума евр....кответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
Нынешнее наказание не пугает автомобилистов.Сегодня в 19:40
Толстосумов обложат повышенной ставкой НДФЛ
Если одобрит Госдума.Сегодня в 19:30
Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
Ему же встречать комиссию FIFA.Сегодня в 19:08
Бизнесмен из Кушвы отделался штрафом за многомилионный долг перед работниками
Успел его выплатить.Сегодня в 19:04
Болельщики сборной РФ дали световой "отпор" WADA
В Канаде.Сегодня в 18:53
WhatsApp запустит собственную платежную систему
Не для всех.Сегодня в 18:24
Мундиаль отсрочил даты выпускных в Екатеринбурге
Аттестаты школьники получат после ЧМ.Сегодня в 17:47
В сургутском спорткомплексе зарезали посетителя
Подозреваемый задержан.Сегодня в 17:45
"Крестный отец" Брандо имел сексуальную связь с комиком
В кокаиновом угаре 70-х.Сегодня в 17:35
Пенсионер требует с дорожников Екатеринбурга миллион из-за ямы
В которую упал с велосипеда.Сегодня в 17:20
Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
В случившемся разберется прокуратура.Сегодня в 17:11
"АльфаСтрахование" передало в полицию 1627 заявлений о мошенничестве
Каждое десятое стало поводом для уголовного дела.Сегодня в 16:47
Ученица пермской школы отправила шесть одноклассников в больницу
Распылив духи в кабинете.Сегодня в 16:43
Техническое творчество сотрудников помогает "РН-Пурнефтегазу"
Экономить миллионы.Сегодня в 16:28
Собственники жилья возьмут в осаду отделы полиции
Ради регистрации болельщиков.
Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»
Главные новости
- Сегодня в 19:59МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
- Сегодня в 19:30Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
- Сегодня в 17:20Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
- Сегодня в 16:26Поколение "пенсион" считает баллы
- Сегодня в 16:07Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.