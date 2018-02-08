В преддверии президентских выборов.

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский посетил Екатеринбург в рамках предвыборного турне. В его программе были три ключевые точки: мастер-класс по лепке уральских пельменей, визит в "Ельцин центр" и встреча с избирателями.

"Урок" по изготовлению пельменей политику не удался: после двух не очень аккуратных изделий из теста и мяса он предложил продолжить лепку шеф-повару ресторана гостиницы "Октябрьская", специально арендованной для мероприятия.

Экскурсию по "Ельцин центру" политику проводили исполнительный директор Александр Дроздов и директор музея Дина Сорокина. Кандидата от ЛДПР возмутило отсутствие его фамилии в экспозиции. Стоит отметить, что журналисты, освещавшие приезд Жириновского, не поделили "место под солнцем": многих фотографов и операторов не пустили в президентский центр, сославшись на отсутствие разрешений.

Также 7 февраля Владимир Жириновский встречался со студентами в стенах Уральского федерального университета. Подробнее об "исторической лекции", на которой ровесников политика было больше, чем молодежи, читайте в материале "Свидание с Жириновским".

Основные тезисы выступлений Жириновского в Екатеринбурге - в видео "Уралинформбюро".

Ранее в уральскую столицу наведались конкуренты Жириновского - выдвинутый КПРФ Павел Грудинин и Ксения Собчак, участвующая в выборах от партии "Гражданская инициатива". На февраль запланирован визит в Екатеринбург фаворита кампании - действующего президента РФ Владимира Путина.