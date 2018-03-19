Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

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Выборы президента РФ завершились победой самовыдвиженца Владимира Путина. По предварительным итогам голосования (обработано 99,4% протоколов), действующего главу государства поддержали 76,65% россиян, сообщили "Уралинформбюро" в Центризбиркоме.

Серьезно оторваться от других кандидатов на пост президента сумел представитель КПРФ Павел Грудинин - он набрал 11,81% голосов. На третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,67% голосов).

Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Григорий Явлинский (Яблоко") получили 1,66% и 1,04% голосов соответственно. Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России") набрали менее 1% голосов каждый.

Стоит отметить, что Владимир Путина поддержало 55,7 миллиона россиян. Это рекордная цифра за всю историю проведения выборов президента в стране. В 2008 году на выборах главы государства Дмитрий Медведев набрал порядка 52 миллионов голосов.

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