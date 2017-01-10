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Японский диджей Пико-Таро "выжал" новый хитСегодня в 13:23

Как апельсиновый сок.

Хитом января 2017 года признана очередная композиция японского диджея Пико-Таро. В клипе I Like Orange Juice исполнитель всего лишь перечисляет, какие напитки он любит, а какие нет, передает "Уралинформбюро".

Опубликованный на YouTube-канале Пико-Таро полутораминутный ролик за два дня просмотрели более 2,5 миллиона человек.

Стоит отметить, что известность японцу принес выпущенный осенью хит Pen-Pineapple-Apple-Pen. 45-секундная песня была вписана в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий сингл, вошедший в топ-100 песен по версии музыкального журнала Billboard.

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