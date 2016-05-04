Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год13 января в 16:04
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Из-за переноса выходных.
В 2017 году россиян ждут праздничные мини-каникулы в феврале, мае, июне и ноябре.
По данным Минтруда РФ, отдыхать в честь Дня защитника Отечества предстоит 4 дня - с 23 по 26 февраля, так как праздничный день 1 января пришелся на воскресенье - выходной перенесли на пятницу 24 февраля. Стоит отметить, что на эту же неделю выпадает и Сырная седмица, которая завершится сжиганием чучела Масленицы.
А вот прекрасной половине человечества придется довольствоваться лишь 8 марта - Международный женский день выпал на среду.
Праздновать Пасху и христосоваться православные будут 16 апреля.
Садоводы смогут отправиться на дачи на три дня уже 29 апреля, так как 1 Мая выпало на понедельник. После короткой рабочей недели наступят четырехдневные каникулы - с 6 по 9 мая: Рождество Христово пришлось на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник 8 мая, передает "Уралинформбюро".
День России принесет выходные с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник). Так же "одарит" россиян и День народного единства - праздничный день 4 ноября совпал с субботой, соответственно выходной перенесли на понедельник 6 ноября.
Новогодние каникулы увеличатся за счет 30 и 31 декабря, пришедшихся на субботу и воскресенье.
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