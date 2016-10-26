Перевозчик умывает руки.

Компания екатеринбуржцев едва не сгорела заживо в автобусе на трассе Магнитогорск-Уфа. Инцидент произошел 5 января 2017 года. Toyota Coaster, который уральцы на новогодние праздники арендовали у компании "УралАвтоЮг АП", вспыхнул в считанные секунды из-за технической неисправности – 19 человек чудом успели выбраться из салона. Внутри остались ценные вещи и документы.

"Какие-то вещи, лежавшие в багажнике, мы успели вытащить. То, что лежало в салоне, сгорело. Там были наши лыжи, сноуборды, фотоаппараты, паспорта и кошельки. С глухой трассы нас спасало МЧС. Благодаря помощи спасателей, мы добрались до автовокзала города Белорецка. Там мы за свои уцелевшие деньги купили билеты на рейсовый автобус до Екатеринбурга и в этот же день уехали", - рассказала "Уралинформбюро" одна из пострадавших Наталия Акилова.

В "УралАвтоЮг АП" возмещать убытки и моральный вред не собираются. Как и возвращать деньги за неоткатанный маршрут: екатеринбуржцы так и не попали на Аджигардак и Завьялиху. "Директор "Уралавтоюг АП" Вячеслав Зыков сообщил нам, что деньги за половину маршрута, который мы не проехали, возвращать нам не собирается, потому что потратил их на автоэвакуатор, а проблемы со сгоревшим багажом мы должны решать сами", - пояснила Наталия.

"Уралинформбюро" попыталось дозвониться до Вячеслава Зыкова. Но тот общаться с журналистами не захотел: услышав название агентства, он бросил трубку. Между тем пострадавшие намерены отстаивать свои права в суде. "Только материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Мы намерены обратиться в суд и в прокуратуру. Соответствующие заявления уже подготовлены", - заключила Наталия Акилова.