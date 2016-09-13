Китайцы уничтожили жилой квартал за 10 секундСегодня в 10:12
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Ради 707-метрового небоскреба.
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в один миг снесли целый квартал. Около полуночи 21 января 2017 года направленными взрывами были уничтожены 19 двенадцатиэтажек. На все про все ушло всего 10 секунд, пишет The Daily Mail.
Чтобы снести бетонные постройки, занимавшие 150 тысяч квадратных метров, было использовано порядка пяти тонн тротила. Подрывникам пришлось сделать 120 тысяч закладок в зданиях.
На месте разрушенных строений будет возведен деловой квартал, доминантой которого станет небоскреб высотой 707 метров, сообщает "Уралинформбюро".
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