Надежда еще есть.

Спасатели обнаружили под завалами в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо трех живых щенков. Малыши маремма-абруццкой овчарки прятались в котельной гостиницы, передает Fox News.

По словам спасателей, обнаружение собак говорит о том, что под завалами есть пустоты и кислород.

Three sheepdog puppies found alive days after Italy avalanche https://t.co/U0uvNHcnd6 pic.twitter.com/qFBzL4m0Wi — Fox News (@FoxNews) 23 января 2017 г.

Раскопки продолжаются шестой день. Из-под завалов извлечено 21 тело. Выжили 11 человек, в том числе четверо детей. Еще восемь числятся без вести пропавшими, передает "Уралинформбюро".

18 января после землетрясения на отель Rigopiano di Farindola обрушилось порядка 120 тысяч тонн снега. В это время в гостевом доме находились 40 постояльцев и сотрудников.

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