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Путин спел под гитару космический гимнСегодня в 10:22

И похвастался удостоверением плотника.

Президент РФ Владимир Путин спел под гитару на встрече со студентами Московского госуниверситета.

Когда начали исполнять "Четырнадцать минут до старта" ("Заправлены в планшеты космические карты"), оказалось, что не все знают слова. Главе государства пришлось подсказывать молодежи, а потом он сам присоединился к хору. Видео разошлось по Интернету, передает "Уралинформбюро".

В.Путин поделился с собравшимися, что и сам был бойцом стройотряда во время учебы в университете. "Я когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже мастером спорта по борьбе самбо (...) Выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе, и много работать — это требует особой закалки. Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни", - цитирует его РИА Новости.

Также президент отметил, что до сих пор гордится полученным в стройотряде удостоверением плотника четвертого разряда.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
ась? Сегодня в 10:43

вот чой-то заврался... дак, всё-таки, тот это Путин или не тот? Дзюдо или самбо? Самбисты обычно всю жизнь самбо и занимаются. у них такое особое отношение к своем виду спорта.

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Наталья Сегодня в 13:02

Путин фальшивит-слон на ухо наступил



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