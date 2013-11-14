И похвастался удостоверением плотника.

Президент РФ Владимир Путин спел под гитару на встрече со студентами Московского госуниверситета.

Когда начали исполнять "Четырнадцать минут до старта" ("Заправлены в планшеты космические карты"), оказалось, что не все знают слова. Главе государства пришлось подсказывать молодежи, а потом он сам присоединился к хору. Видео разошлось по Интернету, передает "Уралинформбюро".

В.Путин поделился с собравшимися, что и сам был бойцом стройотряда во время учебы в университете. "Я когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже мастером спорта по борьбе самбо (...) Выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе, и много работать — это требует особой закалки. Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни", - цитирует его РИА Новости.

Также президент отметил, что до сих пор гордится полученным в стройотряде удостоверением плотника четвертого разряда.