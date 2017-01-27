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Иглошерстов в Екатеринбурге встретили сольюСегодня в 14:51

И зерном.

В Екатеринбургском зоопарке впервые поселилась пара иглошерстов или древесных дикобразов. И Урси, и Урсула приехали из Чехии, но ранее они не были знакомы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца.

Во время первой встречи самка немного испугалась самца и ударила его хвостом, что является стандартным способом атаки у этого вида. Позже иглошерсты привыкли друг к другу и сейчас ведут себя спокойно и даже приветливо.

Чтобы поркупинам, как еще называют древесных дикобразов, было комфортно, их поселили в вольер с постоянным доступом на улицу. Они сами смогут решать, когда погулять в холоде, а когда согреться в тепле.

Иглошерсты, обитающие в Северной Америке, умеют и любят лазать по деревьям. Внешне они выглядят мягкими – шерсть у них довольно длинная, но под ней скрываются 30 тысяч тонких игл.

В зоопарке Урси и Урсулу кормят осиновыми вениками, овощами, фруктами и зерном, а их любимое лакомство - обычная соль.

Посмотреть на древесного дикобраза можно на втором этаже в "Экзотеррариуме".

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