В помидорах.

В Екатеринбургском зоопарке простились с Годом огненной обезьяны. В честь китайского Праздника Весны (Нового года) семья японских макак получила елку, украшенную бананами, апельсинами, ананасами и помидорами.

Однако питомцы были напуганы появлением в вольере нового предмета и сначала не обращали внимания на лакомства. Чуть позже, немного пообвыкнув и пересилив свой страх, некоторые из них стали срывать фрукты и овощи с веток и пробовать их.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца, непривычная для обезьян елка является не только вкусным и полезным лакомством, но и средством обогащения среды, развивающим подвижность и активность у приматов.