Японским макакам в Екатеринбурге подарили елку30 января в 13:35
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В помидорах.
В Екатеринбургском зоопарке простились с Годом огненной обезьяны. В честь китайского Праздника Весны (Нового года) семья японских макак получила елку, украшенную бананами, апельсинами, ананасами и помидорами.
Однако питомцы были напуганы появлением в вольере нового предмета и сначала не обращали внимания на лакомства. Чуть позже, немного пообвыкнув и пересилив свой страх, некоторые из них стали срывать фрукты и овощи с веток и пробовать их.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца, непривычная для обезьян елка является не только вкусным и полезным лакомством, но и средством обогащения среды, развивающим подвижность и активность у приматов.
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