Время пошло!

В Историческом сквере уральской столицы сегодня не раз вспоминали события 2010 года, когда России доверили футбольный чемпионат мира - 2018. До старта осталось совсем немного, теперь уже и не стыдно зачеркивать дни в календаре. А для удобства подсчетов установили специальные часы. Как это было - в репортаже "Уралинформбюро".

Полдень 30 января. Медленно, но верно Плотинка заполняется людьми. К двум часам их уже пара-тройка сотен. В основном школьники и студенты – кто еще может позволить себе прийти на флешмоб посреди рабочего дня? А "для приманки" здесь еще и красные воздушные шарики раздают в подарок.

Вторая по численности группа – журналисты. Последний раз столько камер было во время визита Путина. Четыре фотографа прижались объективами к футбольному мячу на подставке. Позднее выяснится, что это кнопка запуска часов. Фотографы непрофессиональные делают селфи на фоне огромной красной надписи RUSSIA 2018.То-то запестрят сегодня инстаграмы.

В начале третьего ведущий – звезда футбольной журналистики Нобель Арустамян приглашает зрителей к сцене, а почетных гостей – на сцену. Евгений Куйвашев и Александр Якоб и сами замерзли, и замерзших посетителей пожалели – произносят очень короткие официальные речи. Из важного: "Подготовка идет по графику…Это будет самый яркий чемпионат мира… Наследство мундиаля Екатеринбург использует в будущем".

Затем чиновники, а с ними олимпийская чемпионка Ирина Зильбер и Ольга Гавриленко, менеджер по подготовке к ЧМ-2018, под аплодисменты, радостные крики, подбадривания ведущего нажимают на тот самый футбольный мяч, чтобы запустить часы обратного отсчета мундиаля, до которого 500 дней.

Такие часы есть уже в четырех городах страны. Появятся и во всех других, где пройдут игры мундиаля. В Екатеринбурге же им было не суждено заработать с первого раза. Пока сити-менджер вглядывается в пустое табло, губернатор с усилием жмет на мяч вновь и вновь. Старания Евгения Владимировича не пропадают втуне, через минуту заветная цифра 500 все-таки появляется на экране.

"Я ж тебе говорила, не паркомат!" – радостно кричит подруге девушка в толпе.

Молодежь с красными шариками ведут к центру Плотинки. Там состоится обещанный флешмоб – толпу студентов выстраивают в форме цифры 500, снимают с квадрокоптера и отпускают греться. Толпа быстро редеет. Немногие оставшиеся делятся впечатлениями и отношением к ЧМ.

Пенсионерка Людмила Панцирева специально приехала с Уралмаша посмотреть на запуск часов: "Гордость за родной город берет, что у нас такое важное событие, как чемпионат мира, пройдет. На игры я, конечно, не пойду. Но муж-то захочет. Но кто знает, попадет ли – там ведь много желающих будет".

А студентка Анастасия Карелина просто шла мимо: "Увидела: что-то происходит, заглянула посмотреть. Нужен ли Екатеринбургу чемпионат мира? Ну, наверное", – брезгливо морщится. – "Но я футбол вообще не люблю, на игры идти не хочу, если бы какой другой чемпионат был… Зато дороги построили. Это хорошо".

Новые дороги, а с ними и мундиаль не радуют Павла Князева:"Чемпионат мира в Екатеринбурге проводить не нужно! Весь ВИЗ встал в такой пробке! Ездить невозможно! На игры я, может, и пошел бы, но сами понимаете, какие цены там будут. Я готов на билет потратить тысячи полторы-две".

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С молодым человеком согласен и Юрий Панкратов:

"Тоже считаю, не стоило проводить чемпионат у нас. Это ж столько денег туда направили. А их можно было потратить на нужды людей, на строительство, на тот же спорт, да много куда можно потратить. А ради этих трех игр, что у нас пройдут… не стоят они того. Я, как фанат, на матчи бы сходил, только, думаю, нам билеты не достанутся – там ведь будут иностранцы. Билеты им уйдут".

Как бы ни относились горожане к мундиалю, обратный отсчет пошел. Вот только проведение ЧМ-2018 в России на волне антидопинговых скандалов оказалось под вопросом. Зато на ближайшие полтора года в столице Урала появилась новая достопримечательность.

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